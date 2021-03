Tierpark-Zaun zwingt zu Umwegen

Während des Lockdowns war der Besuch von Zoos und Tierparks verboten. In den Öffnungsphasen wie jetzt wieder seit Anfang dieser Woche bleibt der Eintritt zwar kostenlos, die Anzahl der Besucher ist aber beschränkt. Aus beiden Gründen hat der Umweltbetrieb (UWB) sein Tierparkgelände eingezäunt und Zugänge – bis auf den Haupteingang am Parkplatz – gesperrt. In mehreren Schreiben an diese Zeitung äußern Bielefelder daran Kritik, vor allem weil Parzellenbesitzer der Kleingartenanlage Am Steinbrink jetzt erhebliche Umwege in Kauf nehmen müssen.