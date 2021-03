Die Impfliste sei von dem Vorsitzenden des Ortsvereins beeinflusst worden. Er selbst und sein Stellvertreter seien ebenfalls geimpft worden, obgleich sie keine Behandlungs- oder Betreuungsaufgaben in dem Altenheim wahrgenommen hätten, teilt Brandes mit. Nach heftiger Kritik daran, dass Personen „vor der Zeit“ geimpft worden seien, hatte das DRK die Vorgänge überprüft und am Mittwoch in einer ersten Pressemitteilung angekündigt, nach sorgfältiger Aufarbeitung ein DRK-internes Amtsenthebungsverfahren gegen den Vorsitzenden des Vorstandes des Ortsvereins Bielefeld Zentrum einzuleiten.