Kein Leben ohne Bücher

Die 14-jährige Lulu verliert ihren Leseschatz bei einem Zimmerbrand in Bielefeld

Bielefeld (WB) -

Von Kerstin Sewöster

Lulus eigenes Reich war gerade richtig eingerichtet, sogar eine kleine gebrauchte Küche gehörte dazu – dann zerstörte am 22. Februar ein Zimmerbrand die gesamte Einrichtung. Seitdem lebt Lulu im Arbeitszimmer ihrer Mutter. Alles ist zerstört oder nicht mehr zu gebrauchen. Was die 14-Jährige jedoch am meisten schmerzt, ist der Verlust ihrer kleinen Bibliothek. Leseratte trifft es nicht bei dem Teenager. Lulu ist eine Bücherfresserin.