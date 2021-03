Die verlorene Generation

Wie im Fußball dürfen zurzeit auch im Reitsport nur die Profis ihre Turniere austragen. „Selbst die Sichtung der Junioren und Jungen Reiter für den Stützpunkt ist erst einmal ausgefallen“, so Hollmann-Raabe. Sein Hof ist besagter Leistungsstützpunkt im Regierungsbezirk Detmold. Und ähnlich wie die Fußball-Kinder in den Sportvereinen lange Zeit nicht kicken durften, so fiel auch für die Reit-Kinder der Unterricht aus. Normalerweise fangen sie mit acht, neun Jahren oder etwas später auf dem Pony an, absolvieren erste Reiterwettbewerbe, mit 16 gehen sie aufs große Pferd. So die „klassische Laufbahn“.