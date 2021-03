40 Corona-Neuinfektionen in Bielefeld

Bielefeld (WB) -

Nach zwei Tagen mit sinkenden Zahlen ist der Inzidenzwert in Bielefeld am Donnerstag wieder angestiegen. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW liegt die 7-Tage-Inzidenz nun bei 45,2 – ein Plus von 5,7 im Vergleich zum Vortag.