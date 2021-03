Corona beschert vielen Straftätern Haftaufschub

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf den Strafvollzug aus und ist der Grund für den Rückgang bei den Gefangenen-Zahlen, wie Anstaltsleiter Uwe Nelle-Cornelsen in seiner Jahresbilanz erklärt. Die Pandemie führte demnach in vielen Fällen zu Haftaufschub und Haftverschonung, um in den Gefängnissen mehr Platz für Abstand und Quarantäne zu schaffen. Insgesamt wurden 1911 Gefangene neu in die JVA an der Umlostraße in Ummeln mit ihren rund 350 Beschäftigten aufgenommen, davon 1757 Männer und 154 Frauen. 2019 waren es noch 2409 Männer und 218 Frauen. Die Inhaftierten waren zu 45,5 Prozent gebürtige Deutsche, zu 16,7 Prozent im Ausland geborene deutsche Staatsangehörige.