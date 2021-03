Anklage: Hakenkreuz-Attacke erfunden

Der Fall des angeblich von Rechtsextremen angegriffenen Iraners hatte im November vergangenen Jahres hohe Wellen geschlagen. Die Polizei ging mit einer Fahndungsmeldung an die Öffentlichkeit, wonach der 19-Jährige am 11. November abends im Bereich Niemöllershof in Brackwede beim Joggen überfallen worden sein soll.