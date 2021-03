Neubauprojekt im Herzen Schildesches

Der Abriss des bisherigen Hauses aus dem Jahr 1890 und der Anbauten mit der früheren Backstube hat begonnen, Ende Juni soll der Bau des neuen Gebäudes mit dem Projektnamen „Wohnen am Johannisbach“ starten. „Ende 2022 soll das Haus dann fertig sein“, sagt Werner Kordtomeikel. Etwa fünf Millionen Euro investiert das Büro nach seinen Worten in das Projekt. Das Interesse an den Wohnungen sei schon jetzt groß, sagt Christian Steinpass von der Volksbank-Tochter Geno Immobilien, die den Vertrieb übernommen hat. „Für mehr als die Hälfte der Wohnungen gibt es schon Reservierungen.“ Einen Grund dafür sieht Steinpass in der Lage des Neubaus. „Er grenzt direkt an den Johannisbach und den Park.