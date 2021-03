Bielefeld -

Von Michael Schläger

Sechs Monate nach der Kommunalwahl steht das neue Rathaus-Bündnis aus SPD, Grünen und Linken nun endgültig. Vor der Ratssitzung am Donnerstag unterzeichneten die Partner in der Stadthalle das 32 Seiten starke Papier, das in den kommenden viereinhalb Jahren die Politik in Bielefeld bestimmen soll.