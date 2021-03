Es werden 38 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Bielefelderinnen und Bielefelder auf insgesamt 10.433. Als aktuell infektiös gelten 490 Personen, die Zahl der Genesenen liegt geschätzt bei etwa 9.700. Die Zahl der mit oder am Coronavirus verstorbenen Bielefelder liegt unverändert bei 289.

Es gibt (Stand Donnerstag) mittlerweile insgesamt 274 (+11) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld. 245 Corona-Fälle sind die britische Variante und 12 Fälle die südafrikanische. 17 Fälle sind noch in der sogenannten Sequenzierung, bei der festgestellt wird, um welche Variante es sich genau handelt. In allen Fällen läuft eine erweiterte Kontaktnachverfolgung.

Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der vergangenen sieben Tage liegt bei 29,1 Prozent. 26,7 Prozent davon hatten die britische Variante, 1,2 Prozent die südafrikanische und 1,2 Prozent sind noch in der Sequenzierung.

Die Zahl der Coronapatienten in den Kliniken der Stadt ist leicht gesunken. Am Donnerstag wurden 29 Bielefelderinnen und Bielefelder in den Krankenhäusern behandelt (Vortag: 35). Davon liegen 10 auf der Intensivstation und 8 werden auch beatmet.