Dr. Oetker Welt öffnet wieder

Wer Lust auf einen fröhlichen Abend voller Geschichten, Musik und Comedy hat, ist bei der virtuellen Wortbäckerei in der Dr. Oetker Welt an der richtigen Adresse. Mit dem gelben Puddingwunder im Hintergrund führt Moderator Frank Katzmarek am 23. März ab 19.30 Uhr durch ein einstündiges buntes Programm, das Literatur-Fans im Facebook-Livestream bequem auf der heimischen Couch genießen können.

Zuschauer können sich auf Lesungen und Gespräche von und mit dem Universaltalent Tobias Kunze sowie musikalische Auftritte von X-Factor-Gewinner David Pfeffer freuen. Mit dabei ist außerdem Bestsellerautor Michael Nast, der 2016 mit seinem Buch „Generation Beziehungsunfähig“ sämtliche Bestenlisten stürmte und für reichlich Diskussionsstoff sorgte. Auch fünf Jahre später erkennt der Berliner Schriftsteller keine Besserung und gibt deshalb in seinem neuen Buch „Generation Beziehungsunfähig. Die Lösungen“ Tipps für eine erfolgreiche Partnersuche.

Die Wortbäckerei wird am 23. März ab 19:30 Uhr per Live-Stream auf den Facebook-Kanälen von Dr. Oetker Deutschland und der Dr. Oetker Welt ausgestrahlt. Auf dem Dr. Oetker Deutschland YouTube-Kanal steht die Wortbäckerei im Anschluss auch als Aufzeichnung zur Verfügung.