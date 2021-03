Kaninchen in Container ausgesetzt

Wer alte Kleidungsstücke spendet und ihnen damit zu einem zweiten Leben zu verhilft, handelt nicht nur nachhaltig, sondern tut auch etwas Gutes. Die Kleidungsstücke werden vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Bielefeld eingesammelt und gegen kleines Entgelt an Bedürftige abgegeben.

Besonders seit Beginn der Corona-Pandemie räumen viele Menschen ihre Kleiderschränke aus. Die Folge: Die Mitarbeitenden vom DRK kommen mit der Abholung der Kleiderspenden aus den Containern nicht mehr hinterher. Auch Müll findet sich in und vor den Containern.

„ Welcher Mensch tut so etwas? Welcher Mensch tut so etwas? “ DRK-Mitarbeiter Jörg Husemann

Jetzt machte ein DRK-Mitarbeiter einen erschreckenden Fund: Bei der Leerung eines Containers an der Wismarer Straße im Bielefelder Stadtteil Sieker entdeckte er ein lebendes Zwergkaninchen, dass dort offenbar ausgesetzt wurde. Jörg Husemann vom DRK hat der Fund des Kaninchens sichtlich mitgenommen: „Welcher Mensch tut so etwas?“ Das Schloss an dem Container sei defekt gewesen, deswegen habe man ihn seit einer Woche nicht öffnen können. „Ich kann es immer noch nicht glauben, dass jemand das Tier alleine im Dunkeln ohne Futter und Wasser zurückgelassen hat.“

Allein dem Umstand, dass die Leerung des Containers sehr bald nach dem Aussetzen erfolgte und die Mitarbeiter so aufmerksam waren, ist es zu verdanken, dass dem Jungtier nichts Schlimmeres passiert ist.

Mitarbeiter des Altkleider-Sammelteams brachten das verstörte Tier sofort in die DRK-Geschäftsstelle an der August-Bebel-Straße. Dort wurde es liebevoll mit frischem Grünzeug, Wasser und Extra-Streicheleinheiten versorgt. „Glücklicherweise hat es schnell begonnen, das angebotene Futter anzunehmen“, sagt Husemann. Weil es in einem Container gefunden wurde, heißt das Kaninchen jetzt „Conti“.

Ein neues Zuhause hat „Conti“ auch schon gefunden – bei einem DRK-Mitarbeiter. Er wohnt auf dem Land und hat bereits mehrere Mümmler. „Am Ende also Glück im Unglück für das Tier“, freut sich Husemann. Zwischenzeitlich war „Conti“ schon beim Tierarzt. Das Kaninchen wurde untersucht und geimpft und hat jetzt frisch geschnittene Krallen.

Es ist ein kerngesunder Bock, der auch wieder regelmäßig frisst und trinkt. Das DRK Bielefeld hat eine Patenschaft für das Tier übernommen und bezahlt ein Jahr lang seine Tierarztrechnungen und das Futter.