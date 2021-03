Feuerwehr lobt couragierten Ersthelfer

„Sie kam mir vor, als wäre sie ohnmächtig, dann krachte sie in mein Auto“. So schilderte der 22-jährige Bielefelder Dogus Parlar die Eindrücke des Verkehrsunfalls am Freitagvormittag im Süden der Stadt. „Das Materielle war mir total egal – ich war bei ihr, bis der Rettungswagen da war.“ Eine 19-jährige Seat-Fahrerin befuhr am Freitagvormittag gegen 10.45 Uhr die Straße Am Preßwerk in Brackwede. Sie kam von der Einmündung Gütersloher Straße und fuhr in Richtung Cheruskerstraße.