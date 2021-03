Bulli-Fahrer tritt in Bielefelder Tempo 30-Zone immer wieder aufs Gaspedal

Bielefeld -

Ein Bulli-Fahrer ist in Bielefeld viermal hintereinander von der Polizei an ein und derselben Stelle geblitzt worden. Dabei raste der Mann teilweise doppelt so schnell wie erlaubt durch eine Tempo 30-Zone. Dem Fahrer drohen neben dem Entzug der Fahrerlaubnis mehrere hundert Euro Bußgeld.