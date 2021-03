Umstrittener Standort

Bielefeld (WB) -

Von Michael Schläger

Auf dem Gelände der Sekundarschule Gellershagen am Brodhagen soll eine neue Grundschule gebaut werden. Dem hat der Rat am Donnerstag mehrheitlich zugestimmt. CDU und FDP äußerten Kritik an dem Plan. „Der Standort ist ungeeignet“, sagte Marcus Kleinkes (CDU). Lars Nockemann (SPD) sprach dagegen von einem konsequenten, weiteren Schritt in der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen. „Nach Sieker der zweite Neubau.“