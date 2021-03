In Bielefeld wird wieder Astrazeneca eingesetzt – Nachholtermine nächste Woche – kein extra Impfmanager

Bielefeld -

Von Michael Schläger

Wer von diesem Samstag an einen Termin zur Corona-Schutzimpfung mit Astrazeneca hat, kann zum vereinbarten Zeitpunkt ins Impfzentrum an der Stadthalle kommen. Die Impfungen mit dem Impfstoff sind auch in Bielefeld wieder aufgenommen worden.