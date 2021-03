Am Samstag gegen 5.50 Uhr wollte in der Bielefelder Innenstadt ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Gütersloh von der Hermann-Delius-Straße nach links auf die Heeper Straße abzubiegen. „Zeitgleich befuhr ein 24-jähriger Radfahrer aus Bielefeld ordnungsgemäß die Heeper Straße auf dem kombinierten Fuß- und Radweg in Richtung stadteinwärts. Im Einmündungsbereich übersah der Lkw-Fahrer den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß“, sagte ein Polizeisprecher.

Der Radfahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer und wurde nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Heeper Straße im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund der Uhrzeit nicht. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen vor Ort etwa 1000 Euro.