Es werden 31 Corona-Neuinfektionen in Bielefeld gemeldet. Damit steigt die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Bielefelderinnen und Bielefelder auf 10.515.

Geschätzt sind um die 550 Einwohnerinnen und Einwohner aktuell infektiös. Die Zahl der Genesenen liegt geschätzt bei etwa 9.700 Bielefeldern.

Die aktuellen Zahlen zu den Krankenhaus-Patienten und Mutationen liefert die Stadt Bielefeld voraussichtlich am Sonntagnachmittag (Update folgt). Stand Samstag gab es 329 (+29) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld. 301 Corona-Fälle sind die britische Variante und 12 Fälle die südafrikanische. 16 Fälle sind noch in der sogenannten Sequenzierung, bei der festgestellt wird, um welche Variante es sich genau handelt. In allen Fällen läuft eine erweiterte Kontaktnachverfolgung.

Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der vergangenen sieben Tage lag am Samstag bei 42,9 Prozent. 42,3 Prozent davon hatten die britische Variante, 0 Prozent die südafrikanische und 0,5 Prozent sind noch in der Sequenzierung.

Am Samstag wurden 30 Bielefelderinnen und Bielefelder in den Krankenhäusern behandelt, davon lagen elf auf der Intensivstation und acht wurden auch beatmet.

Am Freitag wies das RKI noch einen Inzidenzwert von 45,8 für Bielefeld aus. Samstag lag der Wert bereits bei 52,7.

Im NRW-Vergleich steht Bielefeld immer noch ganz gut da. Nach fast zwei Monaten liegt die Corona-Wocheninzidenz in Nordrhein-Westfalen wieder über der Schwelle von 100. Pro 100.000 Einwohner haben sich binnen sieben Tagen 103,5 Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt, wie aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Sonntagmorgen hervorgeht. Bundesweit liegt die Inzidenz bei 103,9 (Samstag: 99,9).