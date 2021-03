Stichflamme: Brandopfer in Spezialkliniken geflogen

Großer Feuerwehreinsatz am Dompfaffweg in Bielefeld – drei Menschen verletzt

Bielefeld -

Von Christian Müller

Die Bielefelder Feuerwehr ist am Sonntagvormittag zu einem Wohnungsbrand am Dompfaffweg im Stadtteil Sieker an der Einmündung Meisenstraße alarmiert worden. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses meldete um 9.43 Uhr über Notruf 112, dass es eine Stichflamme beim Kochen gab und ein Mensch brennen würde. Drei Bewohner wurden teils schwer verletzt, berichtete Feuerwehr-Einsatzleiter Thomas Brüggemeier.