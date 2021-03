Betrunkener demoliert vier Autos

Bielefeld -

Schwere Kollision am Sonntag um kurz nach Mitternacht. In der Bielefelder Innenstadt auf der Feldstraße zwischen Bleichstraße und Eckendorfer Straße krachte ein alkoholisierter Autofahrer (55) mit Lipper Kennzeichen in ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Zwei weitere Wagen wurden bei der Kollision teils schwer beschädigt.