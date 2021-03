Die Suche nach der großen Liebe

„Seit einem Jahr bin ich jetzt Single. Zwar habe ich seitdem Männer kennengelernt, aber es war einfach nicht der Richtige dabei.“ Geholfen haben ihr die Treffen trotzdem: „In der Corona–Zeit ist es manchmal schwierig, die Einsamkeit nicht zu spüren. Da helfen die Dates schon, einfach mal aus dem Haus zu kommen. Das Schlimmste, was dabei passieren kann, ist ja, dass man eine neue Bekanntschaft macht.“

Nun versucht Yelyzaveta ihr Glück in der Fernsehsendung „Love Island“. In der Dating–Show leben die Kandidaten zusammen in einer Villa auf Teneriffa. Ziel ist es, Paare zu bilden. Wer hierbei leer ausgeht und keinen Partner findet, muss die Show verlassen. Im Laufe der Sendung kommen neue junge Frauen und Männer auf die „Liebes-Insel“, und die Karten im Haus werden neu gemischt. Eine davon wird die Bielefelderin sein.

Für die sprachbegeisterte Ukrainerin, die mit 14 Jahren nach Deutschland kam, ist es ihre erste Fernseherfahrung „Eigentlich freue ich mich hauptsächlich. Aber nervös bin ich natürlich trotzdem, schließlich komme ich als Nachzüglerin in die Show. Da habe ich schon ein wenig Angst, dass ich Unruhe in die Villa bringen könnte.“

An „Love Island“ gefalle ihr besonders die Auswahl der Männer. Die junge Frau, die nebenberuflich als Model arbeitet, hofft, in der Sendung den richtigen Mann fürs Leben zu finden – dabei achte sie besonders auf das Aussehen. „Die inneren Werte zählen natürlich auch. Ich wünsche mir einen selbstbewussten Mann, der mich in allem unterstützt und sich nicht von mir einschüchtern lässt. Ich bin immer viel unterwegs, und selbstverständlich hätte ich gerne einen Freund, der genauso aktiv ist.“ Besonders wichtig für die gelernte biologisch–technische Assistentin: Ehrlichkeit und Treue. „Wenn das nicht da ist, dann sollte die Beziehung beendet werden.“

Am Sonntag ist die Bielefelderin in die „Liebes-Villa“ auf Teneriffa eingezogen. Die Folgen der fünften Staffel der Dating-Show „Love Island“ auf RTL 2 laufen täglich um 22.15 Uhr.

Und was, wenn es klappt mit der großen Liebe? Eine Fernbeziehung käme für Yelyzaveta nicht in Frage, für ihren Traummann würde sie Bielefeld auch verlassen: „Ich bin nicht besonders sesshaft, meine Zukunft kann ich mir gut in einer größeren Stadt vorstellen.“