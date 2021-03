Feuerwehr befreit Reh mit Hydraulikschere

Bielefeld (WB) -

Von Jens Heinze

Ungewöhnlicher Einsatz für die Bielefelder Berufsfeuerwehr. Sechs Retter in blau haben am Samstagmittag einen in einer schmiedeeisernen Gittertür festsitzenden Rehbock befreit. Das an den Hinterläufen leicht verletzte Tier wurde vom zuständigen Jagdpächter auf seinen Gesundheitszustand untersucht und dann in einem Wald an der Stedefreunder Straße in Bielefeld-Brake wieder zurück in die Freiheit entlassen.