Es lief „wie geschnitten Brot“

Nach dem Auftreten von Blutgerinnseln in Hirnvenen war die Impfung mit Astrazeneca bis zur Klärung einige Tage ausgesetzt worden. Der Samstag war der erste Tag, an dem das Vakzin wieder an beruflich berechtigte Menschen mit zuvor verabredetem Termin verabreicht wurde. „Aber schon am Freitag hatten wir erste Anrufe von Bielefeldern, deren Termin Donnerstag oder Freitag ausgefallen war. Die haben wir dann direkt einbestellt“, sagt Voß. Ebenso schickte das Polizeipräsidium kurzfristig Beamte.