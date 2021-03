Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Bielefelderinnen und Bielefelder liegt nun bei 10.549. Als aktuell infektiös gelten 570 Personen, die Zahl der Genesenen liegt geschätzt bei etwa 9.700.

Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der letzten sieben Tage liegt bei 43,4 Prozent. 42,9 Prozent davon hatten die britische Variante. Insgesamt gibt es mittlerweile 344 (+15) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld. 316 Fälle sind die britische Variante und zwölf die südafrikanische. 16 Fälle sind noch in der sogenannten Sequenzierung.

34 Bielefelderinnen und Bielefelder werden aktuell in den Krankenhäusern behandelt, davon liegen zwölf auf der Intensivstation und neun werden auch beatmet.

Seit Beginn der Pandemie sind in Bielefeld insgesamt 291 Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben.