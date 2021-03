Prozess um riesiges Drogenlabor

Bielefeld/Preußisch Oldendorf/Rödinghausen -

Tonnen von Chemikalien, ein Brunnen zur Kühlung, Dutzende Gasflaschen: Erst Tage später wurde deutlich, was hinter einem Kabelbrand in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf im April 2019 steckte – ein riesiges Drogenlabor. An diesem Montag hat am Landgericht Bielefeld der Prozess rund um das kriminelle Projekt im Kreis Minden-Lübbecke begonnen.