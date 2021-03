Die Übersichtskarte zeigt, wo sich die 120 durchnummerierten Knotenpunkte in der Stadt und drumherum befinden. An diesen Punkten stoßen Radwege zusammen, und an 26 Knotenpunkten gibt es bereits Infotafeln mit einem Steckbrief und Fotos zu abzweigenden Routen, einen vergrößerten Kartenausschnitt und einen QR-Code für weitere Informationen. Wer mag, kann allein anhand der Knotenpunkte eine Route planen, die Tour auf einem kleinen Anhänger für den Fahrradlenker vermerken und dann einfach der Beschilderung folgen.