Ein Brandopfer ist tot

Bielefeld -

Von Christian Müller, Jens Heinze

Einen Tag nach dem schweren Stichflammen-Unglück mit drei Verletzten in einer Bielefelder Wohnung meldet die Polizei einen Todesfall. Eine 72-jährige Frau sei an ihren lebensgefährlichen Brandverletzungen gestorben, sagte Polizeisprecher Michael Kötter am Montag. Das habe eine Spezialklinik in Hannover, in die das Opfer noch am Sonntag geflogen worden war, mitgeteilt.