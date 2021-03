Ein Tatverdächtiger wollte sich von einem Bekannten am Kontrollort abholen lassen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Bekannten ebenfalls um einen beteiligten Autofahrer handelte, der sich im Anschluss auch von seinem Führerschein samt Auto trennen musste.

Gegen 0.35 Uhr beschrieben Zeugen der Einsatzleitstelle der Polizei, dass fünf Autos auf der Eckendorfer Straße von roter Ampel zu roter Ampel rasen würden. Die kleine Kolonne startete bei grünen Ampelsignalen jeweils erneut mit aufheulenden Motoren und fuhr mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit links und rechts an anderen Autos in Fahrtrichtung Innenstadt vorbei. Bei einem Fahrstreifenwechsel scherte der Fahrer eines 2er BMW Coupes so dicht vor dem Auto eines 33-jährigen Bielefelders ein, dass dieser stark abbremsen musste, um einem Zusammenstoß zu entgehen.

Bei der Fahndung nach den beteiligten Pkw des illegalen Autorennens gelang es Streifenbeamten, zwei beteiligte Fahrer im Bereich der Innenstadt und in Bielefeld-Senne zu stoppen.

Fahrer gibt sich ahnungslos

An der Elsa-Brändström-Straße hielten die Beamten einen 31-jährigen Bielefelder mit seinem 2er BMW Coupe an. Zu einer Beteiligung an einem illegalen Autorennen gab er sich – genauso wie seine Beifahrerin – ahnungslos. Nach seinen Angaben seien andere Autos schneller vor ihm hergefahren. Sein Wagen und sein Führerschein wurden sichergestellt.

An der Buschkampstraße kontrollierten Polizisten den 25-jährigen Fahrer eines Ford Mustang. Der Augustdorfer war nach seiner Aussage ebenfalls nicht an einem unerlaubten Rennen im Bereich der Eckendorfer Straße beteiligt gewesen. Als die Streifenbeamten seinen Führerschein und sein Auto sicherstellten, bat der 25-Jährige einen Bekannten zur Abholung an den Kontrollort. Mit dem Erscheinen des 33-jährigen Bekannten aus Oerlinghausen an der Buschkamstraße tauchte ein weiterer Tatverdächtiger des Autorennens auf. Wie bei den beiden anderen Sicherstellungen wurde auch der 1er BMW und der Führerschein des 33-Jährigen einkassiert – ebenfalls in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld.

Die Ermittlungen zu dem illegalen Autorennen dauern an. Wer Angaben zu der beschriebenen Fahrweise der fünf Autos machen kann oder ebenfalls gefährdet worden sein sollte, meldet sich bitte unter Telefon 0521/545-0 bei der Polizei.