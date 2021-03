Arbeiterstreik und 10-Tonnen-Bombe

Nach insgesamt 54 Angriffen und mehr als 4000 Bomben, mit denen die alliierten Luftstreitkräfte versucht hatten, die wichtige Eisenbahnverbindung zwischen den Rhein-Ruhrgebiet und Minden zu zerstören, war ihnen das nun wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs gelungen. Dies ist die vermutlich dramatischste Episode in der bisherigen 174-jährigen Geschichte des Viadukts, die nun auch direkt vor Ort unterhalb der imposanten Rundbögen nachzulesen ist. An der Weggabelung nahe des Sperrwerks am östlichen Ende des Obersees hat der Heimatverein Schildesche eine Informationstafel aufgestellt, auf der die Historie der Brücke erklärt und mit Bildern eindrucksvoll veranschaulicht ist. „Der Viadukt ist eines der geschichtsträchtigsten und markantesten Bauwerke in Schildesche.