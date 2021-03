Damit die Arbeiten den Verkehr möglichst wenig behindern, finden sie in den Abend- und Nachtstunden statt. Von Montag (22. März) bis Samstag (27. März) werden in der Zeit von 17.30 bis 5 Uhr jede Nacht ein bis zwei Fahrspuren gesperrt. Der Rastplatz Herford ist in Fahrtrichtung Dortmund bis Freitag (26. März) sechs Uhr gesperrt.