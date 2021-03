Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Oldentruper Straße wurde am Samstag gegen 18.45 Uhr auf den Bielefelder aufmerksam, als er fluchend am Regal mit den Spirituosen stand. Anscheinend hatte er Schwierigkeiten damit, weitere Whiskeyflaschen in den bereits gut gefüllten Rollkoffer zu verstauen.

Eine weitere Mitarbeiterin stoppte den Mann, nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, ohne die Ware zu bezahlen. Sie forderte den Bielefelder auf, den Inhalt seiner Tasche vorzuzeigen. Als sich der 46-Jährige weigerte, verständigte die Frau den Sicherheitsdienst. So kamen 17 Whiskeyflaschen zum Vorschein. Hinzugerufene Polizeibeamte erstatteten Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Eineinhalb Stunden später füllte derselbe Bielefelder in einem Markt an der Stieghorster Straße seinen Rollkoffer abermals mit Alkoholika in Form von Whiskeyflaschen. Mitarbeiter erwischten den Bielefelder gegen 20.15 Uhr dabei, als er versuchte, die Spirituosen aus dem Geschäft zu schmuggeln. Um ihn von weiteren Taten abzuhalten, nahmen Polizisten den Bielefelder zunächst in Gewahrsam und erstatteten erneut Anzeige wegen Ladendiebstahls.