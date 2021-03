Eines Tages, Baby

Julia Engelmann tritt 2022 in der Stadthalle Bielefeld auf

Bielefeld -

Sie ist Deutschlands berühmteste Poetry-Slammerin, sechsfache Spiegel-Besteller Autorin und die Stimme ihrer Generation. Weit über 170.000 Besucher konnte Julia Engelmann bereits mit ihrem „engelmannschen“ Wortzauber sprichwörtlich in den Bann ziehen. 2022 kommt die 28-jährige Vollzeitpoetin mit neuer Poesie und Musik unter dem Titel „Glücksverkatert“ auf große Live-Tour durch Deutschland.“ Am Mittwoch, 25. Mai, 2022 ist sie um 20 Uhr in der Stadthalle Bielefeld zu erleben.