Corona-Tests an Schulen starten

Während die Grundschüler bis nach den Osterferien warten müssen, laufen die Corona-Tests jetzt in den Sekundarstufen 1 und 2 an. Nachdem die Selbsttests am Montagmorgen eingetroffen sind, werden sie beispielsweise am Helmholtz-Gymnasium nun am Mittwoch und Donnerstag verteilt. Jeweils in den ersten beiden Unterrichtsstunden werden sie in die Klassenräume gereicht, wo sich die Schüler unter Aufsicht ihrer Lehrer den Abstrich nehmen und spätestens nach 30 Minuten anhand der zwei Kontrollstriche sehen, wie der Test ausfällt, wie Schulleiter Joachim Held erläutert. Bestenfalls ist das Resultat negativ. Und wenn nicht? Nach den Vorgaben soll der betroffene Schüler dann im Krankenzimmer isoliert werden.