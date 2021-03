NRW-weit steht Bielefeld weiterhin passabel da. Nur die Kreise Coesfeld (59,8) und Höxter (45,8) weisen am Dienstag eine niedrigere Inzidenz aus. Auf das Bundesland bezogen liegt der Wert bei 109,2.

Am Dienstag meldete das RKI sechs neue Corona-Fälle. Damit steigt die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Bielefelder auf 10.555. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Laut Stadtverwaltung gibt es mittlerweile 399 (+55) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld (Stand Montag, 16 Uhr). 371 britische Mutationen und 12 südafrikanische. 16 Fälle sind noch in der so genannten Sequenzierung, bei der festgestellt wird, um welche Variante es sich genau handelt. In allen Fällen läuft eine erweiterte Kontaktnachverfolgung. Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der vergangenen sieben Tage liegt bei 58,8 Prozent. Bei allen Fällen wurde die britische Variante nachgewiesen.

40 Bielefelder werden aktuell im Krankenhaus behandelt, 15 davon werden intensivmedizinisch betreut und 11 auch beatmet.