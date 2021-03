Unterricht auf dem neuesten Stand

Die beiden Realschulen Am Schlehenweg und in Bielefeld-Jöllenbeck sind für den Unterricht in naturwissenschaftlichen Fächern auf dem neuen Stand der Technik und für die Zukunft gerüstet. 1,1 Millionen Euro wurden in die Sanierung und Ausstattung der entsprechenden Räume investiert. Georgia Schönemann, Leiterin des Amtes für Schule, besuchte jetzt die Realschule Am Schlehenweg, um sich von der Ausstattung zu überzeugen. 660.000 Euro sind in die ehemalige Baumheideschule geflossen, die jetzt schon als Realschule genutzt wird. Die letzten Hauptschüler beenden 2022 dort ihre Schullaufbahn.