Der 38-Jährige hat in der Welt des Pokerns sein Glück gefunden. Seit Dezember 2019 arbeitet Dündar im Grand Casino Liechtenstein – zunächst als Duty Manager, seit Oktober 2020 dann als Gaming Manager. „Der Duty Manager ist der Saalchef, als Gaming Manager bist du für das gesamte Personal verantwortlich und das Bindeglied zur Geschäftsführung. Es gibt also nur noch eine Position über mir“, erklärt der Poker-Fachmann. Geschäftsführer im Grand Casino Liechtenstein ist der Österreicher Reinhard Fischer – ein Freund von Dündar, der den Bielefelder vor etwa zwei Jahren ins Fürstentum lockte. Zunächst arbeitete „Cino“ in einem anderen Casino als Pit Boss. „In dieser Funktion ist man zuständig für den Spielbetrieb an den Tischen.“ Als das formidable Grand Casino in Bendern dann seine Pforten öffnete, ging es für den Bielefelder weiter steil die Karriereleiter bergauf.