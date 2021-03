Impfen beim Hausarzt: So soll es funktionieren

Wann geht das Impfen los?

Von Dienstag nach Ostern an dürfen die niedergelassenen Ärzte impfen. Ursprünglich war einmal der 29. März vorgesehen. Die Impfzentren sollen weiterhin vorrangig beliefert werden, und die Praxen bekommen nur den Impfstoff, der in den Zentren nicht benötigt wird. „Die Menge der pro Woche verfügbaren Impfstoffe, die die wöchentliche Lieferung an die Länder übersteigt, wird gemäß Bevölkerungsanteil der Länder an die Arztpraxen ausgeliefert“, heißt es im Beschluss des Impfgipfels.

Wie viele Patienten können die Hausärzte impfen?

Wegen des Mangels an Impfstoff steht zunächst nur ein Million Dosen wöchentlich für die Ärzte zur Verfügung. Das heißt, jede der 50.000 Hausarzt-Praxen bekommt 20 Impfdosen pro Woche, und zwar über die Apotheken und den Pharma-Großhandel. Von der Belieferung der Fachärzte ist noch überhaupt nicht die Rede. Um in der Woche nach Ostern überhaupt eine Million Dosen für die Praxen bereit stellen zu können, greift der Bund sogar auf eine Zusatzlieferung von Biontech zurück. Die Landesgesundheitsminister sollen dafür sorgen, dass der Impfstoff an alle Hausarzt-Praxen gerecht verteilt wird.

Wen dürfen die niedergelassenen Ärzte impfen?

Die Ärzte müssen sich an die Priorisierungsvorgaben halten. „Für die Impfungen in Arztpraxen gilt die Priorisierung gemäß der Impfverordnung als Grundlage, die flexibel anzuwenden ist“, heißt es in dem Beschlusspapier. Konkret sollen Ärzte zuerst Pflegefälle und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen versorgen. „Zu Beginn sind die Arztpraxen aufgefordert, schwerpunktmäßig immobile Patienten in der eigenen Häuslichkeit sowie Personen mit Vorerkrankungen, die mit einem hohen Risiko für einen schweren oder tödlichen Corona-Krankheitsverlauf im verbunden sind, zu impfen.“ Die Vorerkrankungen, für die ein „hohes Risiko“ besteht, sind in der Impfverordnung genau aufgeführt: Darunter fallen zum Beispiel Personen mit Demenz, nach einer Organtransplantation, mit einer behandlungsbedürftigen Krebserkrankung, mit einer schweren Lungenerkrankung, mit Diabetes mellitus, mit chronischen Leber- oder Nierenerkrankung. Hinzu kommen fettleibige Menschen, die einen sogenannten Body-Mass-Index von über 40 haben. Zudem kann der Arzt im Einzelfall andere Patienten mit hohem Risiko impfen.

Kann ich beim Arzt anrufen und einen Termin machen?

Nein, das ist nicht vorgesehen. „Aufgrund der zunächst noch sehr geringen Liefermengen erscheint es sinnvoll, dass zunächst die Ärzte ihre besonders vulnerablen Patienten gezielt einladen“, heißt es in dem Beschlusspapier weiter. Die Ärzte sollen aktiv auf ihre Patienten zugehen.

Wann dürfen die Fach- und Betriebsärzte impfen?

Das wird noch dauern. „Bei steigenden Impfstoffmengen werden auch die Fachärzte sowie Betriebsärzte entsprechend einbezogen“, so der Beschluss. Viele Unternehmen wie Bayer, Evonik, Deutsche Post, Henkel, RWE und Covestro haben bereits angeboten, dass ihre Betriebsärzte in die Impfung einsteigen, wenn genug Vakzine vorhanden sind.

Wie viel Impfstoff bekommen die Praxen?

Das Beschlusspapier listet die Liefermengen für die Praxen genau auf: Danach erhalten sie in der Woche nach Ostern knapp eine Million Dosen, ab dem 12. April gibt es 1,2 Millionen, ab dem 19. April eine Million Dosen. In der letzten Aprilwoche soll es dann 3,2 Millionen Dosen für die Praxen geben. Dann können sie rund 60 Patienten pro Woche impfen. Die Impfzentren erhalten bundesweit jede Woche 2,25 Millionen Dosen.

Dürfen die Länder ihre Kontingente auch umverteilen?

Nein. Der Stadtstaat Bremen hat sich dafür ausgesprochen, dass die Länder selbst entscheiden, wie sie ihre Kontingente auf Impfzentren und Praxen aufteilen, konnte sich damit aber nicht durchsetzen.