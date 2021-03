Als Deutschland vor einem Jahr in den ersten Lockdown ging und Gewerbetreibende von heute auf morgen ohne Einnahmen dastanden, starteten Bund und Länder ein Soforthilfeprogramm. Je nach Mitarbeiterzahl konnten vom 27. März bis zum 31. Mai 9000, 15.000 oder 25.000 Euro beantragt werden. 44.873 Anträge gingen damals allein bei der Bezirksregierung in Detmold ein – auch von Subventionsbetrügern, wie man inzwischen weiß. Einer von denen, die in den ersten Wochen das damals noch unbürokratische Antragsverfahren missbrauchten, war Rentner Friedrich U. aus Detmold. Der Mann, verheiratet, dreifacher Vater und Automechaniker, war sein Leben lang nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. „Er war unbescholten“, wie sein Anwalt Martin Rother sagte. Bis er sich 2018 im Herforder Bordell „Moonlight“ in eine rumänische Prostituierte (47) verliebte.