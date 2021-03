Bielefelder Gericht spricht Eltern frei

Die Strafkammer habe die angeklagten Taten nicht mit der für eine Verurteilung ausreichenden Sicherheit feststellen können, sagte Richterin Verena Willeke. Der Volksmund nennt das einen Freispruch aus Mangel an Beweisen. So gibt es Hinweise, dass der zur Tatzeit Achtjährige vom Ehepaar – die leibliche Mutter und der Stiefvater – misshandelt worden sein könnte. Der Junge soll mit Spielfiguren die ihm zugefügte Gewalt nachgestellt haben, eine Zeugin will von Schlägen ins Gesicht stammende Verletzungen gesehen haben.