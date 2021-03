Fragen über Fragen, die bislang auch in Bielefeld unbeantwortet sind. Fest steht aber: Bis Ende dieser Woche dürfen die Menschen in Bielefeld weiter ohne Termin shoppen. Feiertag Nach den Beschlüssen sollen der 1. April (Gründonnerstag) und der 3. April (Samstag) zusätzlich einmalig als Ruhetage definiert werden. Aber was heißt das genau? Darf das Rathaus am Donnerstag öffnen oder nicht? Können beispielsweise standesamtliche Trauungen durchgeführt werden? Bei der Stadt hieß es dazu am Dienstag: Wir wissen es (noch) nicht genau. „Die neue Coronaschutzverordnung soll und muss hier mehr Klarheit bringen“, sagt Stadtsprecherin Gisela Bockermann. Die wird am Donnerstag erwartet. Erst dann herrscht Klarheit. Offenbar darf nicht jedes Land einzeln über die „Feiertage“ entscheiden, wie es in unserem föderalen System normalerweise üblich ist. Darüber hat auch der Verwaltungsrat (u.a. Oberbürgermeister Clausen, Krisenstabsleiter Nürnberger) am Dienstag beraten.