Als besonders kritisch wird zudem gesehen, dass der Gründonnerstag ein „Ruhetag“ – vergleichbar mit einem Feiertag – sein solle. Darüber war etwa der Möbelverband entsetzt. Einzelhandel Vom kommenden Montag an müssen die Geschäfte abgesehen vom Lebensmitteleinzelhandel und Drogerien wieder schließen. Dann sei nur noch „Click & Collect“ möglich, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes OWL, Thomas Kunz, am Dienstag. „Wir fallen zurück auf das, was vor dem 8. März war.“ Thomas Kunz ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes OWL. Foto: Oliver Schwabe Vor allem der Beschluss, dass am Gründonnerstag auch die Lebensmittelgeschäfte geschlossen bleiben, habe für Unverständnis gesorgt.