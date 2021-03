54 Corona-Neuinfektionen in Bielefeld – Anteil der Mutationen auf einem Rekordwert

Bielefeld (WB) -

Der Inzidenzwert in Bielefeld ist am Mittwoch wieder angestiegen und liegt nun bei 67,9 – ein Plus von 6,6 im Vergleich zum Vortag. Der Anteil der Corona-Mutationen liegt bei einem Rekordwert von 75,6 Prozent.