Die Hoffnung ruht auf dem Sommer

Angesichts der erwarteten steigenden Inzidenzwerte und einer „dritten Welle“ sind die Großveranstaltungen im Frühjahr bereits abgesagt oder verschoben worden. Die Nachtansichten, die Nacht der offenen Museen und Galerien, die traditionell am letzten Aprilwochenende stattfindet, ist auf den 18. September verschoben worden. Der Hermannslauf, der ebenfalls am letzten Aprilwochenende stattfindet, findet in diesem Jahr gleich doppelt statt. Vom 26. März bis zum 25. April wird es einen „virtuellen“ Lauf geben, für eine gute Sache.