Über ein Gespenst mit Haustier Flops

Nach dem ersten Band „Ein Schloss ohne Gespenst“ erscheint jetzt mit „Zuckersüße Abenteuer“ Band zwei, und schon in diesem Sommer wird es Band drei mit dem Thema „Meckern, Motzen, Mosern“ geben. Insgesamt sechs Bände mit jeweils vier Geschichten sind in der Reihe „Volle Kanne Prinzessin“ vorgesehen. Und es gibt noch weitere Zukunftspläne mit dem Theil Kinderbuchverlag. „Es kommen zwar auch einige Jungen in den Geschichten über Prinzessin Suna vor, doch die Erfahrung sagt, dass sie doch meistens von Mädchen gelesen werden“, erklärt die Quellerin. Der Held ihrer nächsten Kinderbuchreihe soll deshalb ein Junge sein. „Es werden Piratengeschichten und die Hauptfigur heißt Kunibert“, verrät die zweifache Mutter. Kinderbuchautorin – das Wort wiegt schwer für Britta Schattenberg, denn „Veröffentlichung hat mit Öffentlichkeit zu tun“. Die durchweg positive Kritik auf den ersten Prinzessin Suna-Band hat sie aber bestätigt. Ermutigt wurde sie übrigens von ihrer Patentochter.