Unter 270 Euro für einen Quadratmeter Grundstücksfläche in normaler Lage geht in der Stadt fast nichts mehr. Und diese Preise werden auch nur in den Stadtbezirken Stieghorst, Sennestadt und Senne aufgerufen. Gute Lagen in Schildesche oder Dornberg sind nicht unter 430 Euro je Quadratmeter zu bekommen. In Mitte müssen im Schnitt bereits 550 Euro gezahlt werden. „Die Probleme sind immer die Gleichen“, sagt Rainer Nuß, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld.