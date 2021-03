„Zunächst gab es den Auftrag für den Neubau R.2“, erläutert Frank Wilkening, Kundenbetreuer Fernwärme bei den Stadtwerken. Jetzt sei die Entscheidung auch für die weiteren sechs Fakultätsbauten gefallen. „Wir werden so viel Fernwärme liefern, wie 300 Einfamilienhäuser benötigen“, so Wilkening. Es ist also quasi ein ganzes Stadtviertel, das neu ans Fernwärmenetz angeschlossen werden muss. Und da kommt Eduard Günther, Projektplaner im Bereich Netz der Stadtwerke, ins Spiel.