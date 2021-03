Das entspricht 296 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. NRW-weit liegt der Inzidenzwert am Freitag laut LZG bei 121,6. Am Donnerstag wurde für Bielefeld noch ein Wert von 80,5 ausgewiesen.

Am Freitag wurden 80 Neuinfektionen gemeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie 10.766 Bielefelder positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Laut Stadtverwaltung gibt es mittlerweile 486 (+36) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld. In 457 Fällen handelt es sich um die britische Mutation.