Vom Sinn unseres Lebens

In Bielefeld hält unter anderem Dr. Oetker die Kultur-Fahne hoch. Dabei muss die „Wortbäckerei“ seit letztem Jahr vor leeren Rängen stattfinden.

Die Zutaten für eine „Wortbäckerei“ aber sind gleich geblieben – und natürlich immer noch mit der Geling-Garantie. Man nehme: zwei Erfolgsbuch-Autoren, einen Poetry-Slammer oder Comedian sowie einen Musiker und hole nach und nach innerhalb von 60 Minuten jeden auf die Bühne vor dem gelben Pudding in der Dr.-Oetker-Welt.

Was sonst mit 200 Besuchern pro Event stets ausverkauft ist, findet derzeit ohne Publikum statt. Nur die wenigen zugelassenen Mitarbeiter zollten den Künstlern bei der jüngsten Ausgabe am Dienstagabend den verdienten Applaus. Per Live-Übertragung aber konnten die treuen „Wortbäckerei“-Besucher auch dieses Mal wieder über die sozialen Netzwerke das Kulturprodukt im heimischen Wohnzimmer verfolgen. Moderator Frank Katzmarek, der mittlerweile zum „Meister Bäckerei“ aufgestiegen sein dürfte, führte witzig und charmant durch das „Wortgefecht“. Vorab ließ er jedoch wissen, wie sehr auch ihm dabei die Interaktion mit dem Publikum fehle. „Es ist wie eine Sprachnachricht, bei der die Reaktion erst wesentlich später kommt. Ich bin froh, wenn die Leute wieder kommen dürfen.“

Neben der Schriftstellerin und Tierärztin Lisa Keil, deren neuester und dritter Liebesroman „Auf und mehr davon“ im September dieses Jahres erscheinen wird, reisten dieses Mal der Musiker David Pfeffer, der Poetry-Slammer Tobias Kunze und Bestseller-Autor Michael Nast in die Heimat von Pizza und Pudding.

Nast war es, der 2016 eine ganze Generation als beziehungsunfähig betitelte. Zum Dank füllten seine Anhänger die Vorlesungs- und Veranstaltungssäle des Landes, hingen dabei an seinen Lippen und sorgten dafür, dass das Buch des Berliners wochenlang Platz 1 der „Spiegel“-Bestsellerliste besetzte. Ein Autor mit Promifaktor also. Geschichten aus seinem Berliner Single-Leben und Anekdoten seines Freundes- und Bekanntenkreises lassen seine Gemeinde von Anhängern bis heute kontinuierlich wachsen. Und so war es kaum verwunderlich, dass vor knapp zwei Monaten sein sechstes Werk „Generation Beziehungsunfähig – Die Lösungen“ direkt auf Platz 3 der Bücher-Charts schoss. Endlich war die Medizin zu ihrer aller Herzschmerz erschienen. Dabei gibt Michael Nast zu: „Ich habe mich so auch selbst therapiert.“

„Corona war für mich eine Lebensqualitätserhöhung, weil die Pandemie meinen Alltag unterbrochen hat“, gesteht der ehemalige Werbeprofi zudem. Einen Alltag, der ihn von Frauen pausieren lies, die, räumt er ein, sowieso nicht zu ihm passten. Und so habe er nach 303 Seiten Text sein „Beuteschema“ beiseite geschoben und lebt seit letztem Sommer in einer glücklichen Beziehung – ohne Dramen, wie er betont.

„Aber ohne Publikum zu lesen ist doof“, sagt der Autor nach seinem Auftritt in der Wortbäckerei und erklärt damit auch gleich, warum er keine weiteren Lesungen im Online-Format mehr für sich plane. „Also keine Lesung mehr im klassischen Sinn“, erklärt der 45-Jährige. Vielmehr soll im April eine Online-Veranstaltung nach neuem Rezept kommen: maximal ein Drittel Lesung und viel Zeit zur Beantwortung der Zuschauer-Fragen. An seiner Seite dann auch Kumpel Holger, der ihn ohnehin im Alltag mit psychologischen Tipps versorgt, im Buch eine wesentliche Rolle einnimmt und ihn sicherlich auch zu dem Fazit kommen ließ, dass heutzutage jeder ab dem 30. Lebensjahr eine Psychotherapie benötige. Dabei korrigiert sich Nast und sagt, dass im Grunde die gesamte Gesellschaft therapiert gehöre – wegen ihrer Selbstoptimierungssucht.

Ein weiteres Buch hat Nast gerade nicht in Planung. Im Sommer aber soll dann die Verfilmung von „Generation Beziehungsunfähig“ mit Frederick Lau in der Rolle des Micha in die Kinos kommen.

Die nächste Sendung läuft am 11. Mai ab 19.30 Uhr in den sozialen Netzwerken auf den Fanseiten der Dr.-Oetker-Welt und der Wortbäckerei.