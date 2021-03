Am Mittwochmorgen, 17. März, kontrollierten die Polizisten einen 49-jährigen Fahrer einer Bielefelder Spedition an der Ludwig-Erhard-Allee. An dem Anhänger entdeckten sie, dass zwei Reifen bis auf die Karkasse abgefahren waren. Damit war das Reifengummi soweit abgenutzt, dass das Stahlgewebe der Reifen sichtbar war.

„Bei einer anschließenden Überprüfung des Anhängers durch einen Kfz-Sachverständigen wurden neben den beschädigten Reifen auch Mängel an der Bremsanlage des zweiachsigen Lkw-Anhängers“, teilt Polizeisprecher Michael Kötter mit. Der Anhänger habe auf dem Bremsenprüfstand nicht die erforderlichen Bremswerte erzielt. Aufgrund der technischen Mängel habe der Sachverständige das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft.

„Bei dem Lkw war zudem die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und der 49-Jährige hatte in der Vergangenheit den elektronischen Fahrtenschreiber nicht richtig bedient“, erklärt Kötter.

Auf den Halter des LKW und Anhängers und auch auf den Fahrer kommen Bußgeldverfahren zu. Außerdem müssen die Mängel an dem Anhänger behoben werden, bevor dieser wieder im Straßenverkehr eingesetzt werden darf.