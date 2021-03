Neue „Apotheke am Klösterchen“ im Bielefelder Westen

Bielefeld (WB) -

Von Nadine Niehenker

Die „Apotheke im Westen“ verabschiedet sich mit ihren einstigen Inhabern in den Ruhestand und erstrahlt nun im neuen Glanz unter der Leitung von Julia Hillert als „Apotheke am Klösterchen“. Seit fast acht Jahren leitet Hillert bereits die „Apotheke an der Voltmannstraße“.